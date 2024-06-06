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Ученые: Стройные дети умнее своих сверстников

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  • 6.06.2024, 11:25
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Ученые: Стройные дети умнее своих сверстников

Исследователи рассказали, почему.

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что дети с избыточным весом менее умны, чем их более стройные сверстники. Кроме того, у первых повышен риск развития депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

Ученые проанализировали умственные способности более чем 2500 девочек и 2700 мальчиков в возрасте от девяти до 11 лет с помощью специальных интеллектуальных тестов. В ходе исследования оценивался словарный запас испытуемых и логика их мышления.

По истечении двух лет после начала исследования ученые установили, что у детей, которые хуже справились с заданиями, индекс массы тела был выше в среднем на 0,012 (1,6 %). Также стало ясно, что дети с избыточным весом чаще демонстрируют симптомы депрессии.

Исследователи объяснили, что нездоровое питание в сочетании с малоподвижным образом жизни, вызывает проблемы в развитии детей, в числе которых нежелательные изменения в функционировании префронтальной коры головного мозга и дефицит рабочей памяти.

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