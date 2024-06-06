Военные РФ взбунтовались в Харьковской области после того, как ВСУ разбили полк оккупантов 4 6.06.2024, 11:42

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90% личного состава мотострелков противника ликвидировано.

1009-й мотострелковый полк РФ после столкновения с ВСУ понес критические потери - 90% личного состава противника ликвидировано. В нем были и «вагнеровцы», которые после увиденного просто отказались идти на штурм в направлении Волчанска без поддержки тяжелой техники, пишет glavred.info.

«1009-й полк, 25 бригада, 6 армия. В основном мобилизованные из Псковской области. Стояли до последнего, но выполнили долг. Черные дни для наших ребят и их родственников на Харьковском направлении», - говорится в сообщении.

Оккупанты сами признают, что ситуация для них крайне тяжелая, ведь даже если им удается продвинуться под Волчанском на 300 метров утром, то уже к вечеру они отступают на 500 метров, причем с огромными потерями.

Кроме того многие из тех, кто воочию видит многочисленные потери на Харьковщине, отказывается идти на штурмы. Однако это им также дорого стоит.

«В 9 мотострелковом полку 18 дивизии ребята на передке просто отказались выполнять приказ. Ничем хорошим для них это не закончится, но, видимо что, прилетит и их командирам», - рассказали они.