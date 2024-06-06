Под Чаусами «воскресла» женщина 4 6.06.2024, 11:47

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Ее 20 лет считали умершей.

В деревне под Чаусами нашли женщину, которая до сих пор живет с паспортом СССР, уже 20 лет ее считали умершей, сообщает «Медиазона».

Милиция пришла к женщине, живущей в деревне Путьки Чаусского района в феврале 2024 года. Она предъявила паспорт Советского Союза. Сотрудники стали собирать информацию о ней. Выяснилось, что в феврале 2004 года суд Березовского района объявил ее умершей, и на основании этого решения ЗАГС Березовского райисполкома выдал свидетельство о смерти.

В начале и середине 90-х годов она дважды была осуждена за различные преступления и не получила белорусский паспорт во время нахождения в колонии. До осуждения она была зарегистрирована в квартире в Березе, но с 1998 года по месту регистрации она не появлялась.

Районная прокуратура обжаловала решение Березовского суда 20-летней давности, и оно было отменено.

Как пишет прокуратура, теперь женщина получил паспорт, сможет официально работать и будущем сможет рассчитывать на пенсию.

Как пишет прокуратура, решение суда по аннулированию свидетельства о смерти еще не вступило в силу, и его можно обжаловать.