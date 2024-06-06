«Трайпл» Чижа — банкрот 6.06.2024, 11:56

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Компания должна $4,5 миллиона.

Экономический суд Минска начал процедуру банкротства компании «Нефтехимтрейдинг», которой принадлежала сеть АЗС «Трайпл» опального олигарха Юрия Чижа, заметила «Наша Нiва».

Заявление на банкротство «Нефтехимтрейдинга» подал его основной кредитор — Банк ВТБ (Беларусь), которому компания должна 11,5 млн рублей. При этом в залоге у банка находится два объекта недвижимости, принадлежащих должнику (вероятно, речь идет о непроданных АЗС).

Сам «Нефтехимтрейдинг» до сих пор считается действующей организацией. В его штате даже осталось 5 сотрудников (трое из них находятся в декретном отпуске). При этом фактически компания не работает, так как в 2021-м она была лишена лицензии. Несмотря на возражения представителей должника, суд открыл дело о банкротстве и назначил очередное заседание на 27 июня.

В прошлом году на аукционы несколько раз выставлялись заправки «Трайпл», принадлежащие «Нефтехимтрейдингу».