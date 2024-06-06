Бывший белорусский милиционер готовил диверсии в Польше 6 6.06.2024, 12:08

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Стало известно его имя.

Названо имя второго белоруса, задержанного за диверсии в Польше.

По информации «Байпола», вторым задержанным является Белый Андрей Сергеевич, 1989 г. р., уроженец г. Барановичи, с 2010 года служил милиционером патрульно-постовой службы, уволен в июле 2014 года в связи с нарушением условий контракта.

Ранее стало известно о трех задержанных, в том числе гражданине Польши, которые готовили диверсии в Польше. Один из них Степан Костюченко — боец ММА, зять белорусского дипломата.