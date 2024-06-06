закрыть
6 июня 2024, четверг, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бывший белорусский милиционер готовил диверсии в Польше

6
  • 6.06.2024, 12:08
  • 5,724
Бывший белорусский милиционер готовил диверсии в Польше

Стало известно его имя.

Названо имя второго белоруса, задержанного за диверсии в Польше.

По информации «Байпола», вторым задержанным является Белый Андрей Сергеевич, 1989 г. р., уроженец г. Барановичи, с 2010 года служил милиционером патрульно-постовой службы, уволен в июле 2014 года в связи с нарушением условий контракта. 

Ранее стало известно о трех задержанных, в том числе гражданине Польши, которые готовили диверсии в Польше. Один из них Степан Костюченко — боец ММА, зять белорусского дипломата.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев