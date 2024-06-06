А потом они возвращаются 4 Владимир Пастухов

6.06.2024, 12:10

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Владимир Пастухов

Количество уголовников в армии РФ достигло критических параметров.

Лавинообразно нарастающий поток новостей о бытовом насилии, зачастую переходящем в непрекращающийся буллинг по отношению к гражданскому населению со стороны страдающих тяжелыми формами ПТСР участников войны в Украине, а также о возникающих на этой почве стычках с местными бандитами позволяет сделать некоторые выводы о неизбежном уже «СВОлочном терроре» как явлении и тенденции, на которые Кремлю, хочешь-не хочешь, придется системно реагировать.

Социальной предпосылкой конфликта является специфическая демография войны в Украине. Эта война, как я уже неоднократно писал, - война хижин за убранство дворцов. Социальный перекос при формировании армии по контрактному принципу и, тем более, при мобилизации можно считать беспрецедентным со времен отмены рекрутчины. Бремя войны оказалось возложено на очень узкий, наименее защищенный социальный слой, да еще с гигантской региональной диспропорцией в качестве добавленной демографической стоимости.

Но этого мало. С самых первых месяцев войны специальная ставка была сделана на деклассированные элементы, на люмпенов и на криминал. И снова все дело в пропорциях. Участие люмпенов в войне – обычное явление, тем более в войне, имеющей признаки гражданской. В любой армии, наряду с регулярными частями, имеются вкрапления чего-то вроде сталинских «штрафбатов». Но все-таки не наоборот, когда в армии, выстроенной как один сплошной штрафбат, имеются небольшие вкрапления нормальных профессиональных частей. Количество уголовников в армии по итогам двух с половиной лет войны достигло критических параметров и исчисляется многими десятками тысяч.

Парадокс же состоит в том, что, в отличие от рекрутов (мобилизованных), уголовники в хаки имеют возможность с фронта возвращаться. И возвращаются.

Ситуации вроде «холодного лета 53-го», когда одномоментно бериевским указом были амнистированы тысячи уголовников, и послевоенной Одессы, где фактическую власть на время захватил криминал, с неизбежностью будут воспроизведены в России уже во вполне обозримом будущем. А в случае прекращения огня в Россию просто-таки хлынет поток уголовного отребья с поехавшей на фронте крышей. Местные общины при этом столкнутся с назойливыми попытками Кремля позиционировать это уголовное отребье как новую элиту «типа ветераны Афганской и Чеченской войн нашего времени». Это только добавит масла в огонь и сделает конфликт еще более глубоким.

Попустительство полицейских сил, которые постараются занять позицию «невмешательства в не свою войну», приведет к тому, что насилие со стороны тех, кто вернулся с фронта, будет укорачиваться только встречным насилием тех, кто его избежал. Не то чтобы конфликт бандитов с беспредельщиками стал центральным сражением предстоящей гражданской войны, но он очевидно станет не последней ее важной и заметной сценой. Этот сволочной террор будет естественной справедливой платой общества за военный террор. Все, так или иначе, имеет свою цену: закупили на войну уголовников – заплатите всем миром.

Владимир Пастухов, Telegram