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В российском Царском Селе на пруду перевернулся понтон

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  • 6.06.2024, 12:16
  • 3,410
В российском Царском Селе на пруду перевернулся понтон

Есть погибшие.

Ночью 6 июня на пруду в Царском селе под российским Петербургом перевернулся понтон с людьми. Четверых пострадавших госпитализировали – одна умерла в больнице.

По версии следствия, авария произошла при развороте понтона. На его борту находились 24 человека. При этом местное издание «Фонтанка» отмечает, что максимальная загрузка понтона – 12 человек. По сведениям издания, в парке шла подготовка к частному мероприятию – на понтоне доставляли с острова на берег персонал.

Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть человека.

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