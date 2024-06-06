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В Гомеле из открытия распылителя воды устроили праздник

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  • 6.06.2024, 12:32
  • 1,626
В Гомеле из открытия распылителя воды устроили праздник

С цветами и шариками.

В Гомеле 5 июня торжественно приветствовали арку. Люди с шарами в цветах государственного флага окружили конструкцию и махали ей руками и шариками. Так прошло открытие дисперсионной рамки с распылителями воды на набережной Сожа, пишет «Флагшток».

Фото: «Гомельские ведомости»

В газете горисполкома незамысловатую конструкцию, аналоги которой уже давно есть во многих городах по всему миру, назвали «подарком» для гомельчан и рассказали о «торжественном открытии». Таким образом, даже из такого рядового события власти устроили пропагандистскую акцию.

Арка в Чернигове в 2019 году. Фото: УНИАН
Пример водяного зонта в Тернополе. Фото: teren.in.ua
Водяные арки в Гомеле и Витебске
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