В Гомеле из открытия распылителя воды устроили праздник

В Гомеле из открытия распылителя воды устроили праздник4
- 6.06.2024, 12:32
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С цветами и шариками.
В Гомеле 5 июня торжественно приветствовали арку. Люди с шарами в цветах государственного флага окружили конструкцию и махали ей руками и шариками. Так прошло открытие дисперсионной рамки с распылителями воды на набережной Сожа, пишет «Флагшток».
В газете горисполкома незамысловатую конструкцию, аналоги которой уже давно есть во многих городах по всему миру, назвали «подарком» для гомельчан и рассказали о «торжественном открытии». Таким образом, даже из такого рядового события власти устроили пропагандистскую акцию.