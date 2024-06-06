Лукашенковские хакеры атаковали Минобороны Украины 1 6.06.2024, 12:46

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Они рассылали документы-приманки.

Хакерская группировка из Беларуси атаковала Минобороны Украины, об этом сообщает компания Cyble, работающую в сфере цифровой безопасности.

Компания опубликовала отчет о хакерской атаке группировки UNC1151 на Министерство обороны Украины. Для проникновения использовался документ-приманка с расширением «.xls» и файлы изображений дронов.

Рассылка с вредоносными вложениями, по мнению исследователей Cyble, была осуществлена хакерами, которые связаны с белорусскими спецслужбами.

Принцип атаки такой — адресат получает письмо с файлами-приманками. Когда пользователь пытается открыть файл с расширением «.xls», ему предлагается запустить встроенный макрос. Это позволяет хакеру загрузить на компьютер жертвы вредоносный код и получить несанкционированный доступ.