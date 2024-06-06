Что известно о российском буксире «Сатурн», потопленном у берегов Крыма
- 6.06.2024, 13:05
Корабль прошел ряд модернизаций.
В ночь на 6 июня украинские разведчики-спецназначенцы ликвидировали в водах возле Крыма очередное судно Российской Федерации – буксир проекта 498 «Сатурн» (либо «Протей»). Это портовой рейдовый буксир-кантовщик, оборудованный системами пожаротушения, сообщает obozrevatel.com.
Российские источники пишут, что такие судна используются как рейдовые буксиры разными службами гражданских портов, а также для обеспечения военно-морских баз. Речь идет о работах по вводу, выводу, перестановке и швартовке крупнотоннажных морских судов всех типов в портах и на рейдах, в том числе и в ледовых условиях. Также они могут участвовать в тушении пожаров.
Проект 498 был разработан в 1960-е годы на базе «Аяна» (проект 730СЖ), который к тому моменту уже устарел. Первый из «Сатурнов» был выпущен в 1962 году. К 1983-м проект 498 был существенно переработан, а позже регулярно модернизировался.
«Сатурны» хвалили за высокую маневренность и мощность, возможность оптимально использовать силу двигателей в разных режимах работы.
РФ постепенно выводит буксиры проекта 498 из эксплуатации, заменяя их более современными.
Технические характеристики проекта 498 Сатурн
Водоизмещение: 306 тонн.
Дедвейт: 46,1 тонны.
Валовая вместимость: 186,94 тонны.
Длина габаритная: 29,3 метра.
Длина конструктивная: 28,2 метра.
Ширина габаритная: 8,3 метра.
Ширина конструктивная: 8,2 метра.
Высота борта: 4,34 метра.
Высота надводного борта: 1,28 метра.
Осадка: 3,09 метра.
Скорость полного хода: 11,4 узла.
Двигатели: 2 × дизель 6ДР30/50-4-2 или 6ДР30/50-4-3, 1 × ДГ 4Ч10,5/13-2.
Винто-рулевой комплекс: ВР-498.