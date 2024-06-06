Белорус продал квартиру по доверенности, но суд отменил сделку 6.06.2024, 13:08

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Из-за события, случившегося за пару дней до продажи.

Белорус продал квартиру в Минске на основании доверенности от собственника, который умер за несколько дней до этого. Суд признал сделку ничтожной, сообщили в прокуратуре.

В декабре 2023 года белорус на основании доверенности продал в Минске квартиру, собственник которой умер за несколько дней до этого. Продавец знал о случившемся при оформлении сделки — это было достоверно установлено в ходе проверки.

Изначально квартира была предоставлена собственнику государством как сироте и была им приватизирована. До своей смерти мужчина проживал один, состоял на учете у психиатра.

Кроме того, покупателем жилья оказалась ограниченно дееспособная пенсионерка — она рассказала, что каких-либо денег по договору купли-продажи никому не передавала, а сделку заключила по просьбе ранее знакомого ей доверенного лица.

Прокуратура Ленинского района Минска в интересах районной администрации обратилась в суд с иском о признании ничтожным договора купли-продажи жилья.

Суд полностью удовлетворил исковое заявление прокурора: сделка признана ничтожной, а государственная регистрация договора и перехода права собственности в отношении квартиры — недействительными. И с продавца, и с покупателя взыскали госпошлину. Решение суда вступило в законную силу.

Родственники, которые могли бы претендовать на квартиру в порядке наследования, в ходе проверки прокуратуры и судебного разбирательства не обнаружились. Если они не объявятся и не вступят в наследство, квартира перейдет в собственность государства как выморочное наследство.