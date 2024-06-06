Лукашенко унизили в Иркутской области 2 6.06.2024, 13:22

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Нюансы поездки были крайне неприятными для диктатора.

После посещения Монголии Лукашенко прилетел 4 июня с «рабочим визитом» в Россию. А точнее – в Иркутскую область. Почему эта его поездка выглядит унизительной?

Визит в Иркутскую область при этом имеет свои нюансы – не очень приятные для диктатора, пишет udf.

Лукашенко приехал на Байкал по рекомендации Путина. Но тот его там не встретил

Белорусская госпропаганда заявила, что Лукашенко во время рабочего визита в Иркутскую область «исполнил одно из своих давних желаний» – посетил озеро Байкал. Но как выяснилось, это желание у него родилось после совета Владимира Путина.

Как рассказал Лукашенко, руководитель России предложил ему «на Алтай, поезжай на Байкал, на Камчатку, побудь там, посмотри».

Вот диктатор и приехал, по всей видимости, желая сделать Путину приятное. В этой связи вспоминается ситуация лета 2022 года, когда после общения двух диктаторов в Сочи и вероятного намека со стороны коллеги Лукашенко неожиданно нагрянул в непризнанную Абхазию.

Его пресс-служба тогда стыдливо написала о поездке «по историческим местам».

Обращает на себя внимание и тот факт, что Путин в Иркутской области Лукашенко не встретил. Хотя время от времени они вместе отправляются на экскурсии – например, на Валаам.

Что получается: руководитель России дал Лукашенко рекомендацию по отдыху на территории РФ и тот ее выполнил, оставшись без сопровождения хозяина страны.

Лукашенко оказался на уровне губернатора российского региона и выглядел как бедный родственник из деревни

Независимые эксперты постоянно укоряют Лукашенко в том, что он ведет переговоры с главами российских регионов – то есть действует не по статусу.

Но раньше то российские региональные руководители сами прилетали в Минск к Лукашенко, где он объяснял им, почему нужно тратить деньги на закупку белорусской техники и других товаров.

Теперь же получилось, что Лукашенко сам полетел к губернатору Иркутской области. Игорь Кобзев, принимая руководителя Беларуси, рассказал о минерально-сырьевом и промышленном потенциалах региона, успехах высокотехнологичных производств.

То есть речь шла прежде всего о рекламе Иркутской области, а не Беларуси.

Местные власти также похвастались Иркутским авиационным заводом, куда сводили Лукашенко на экскурсию. Там ему сделали скромный подарок в виде модели истребителя Су-30СМ2. Но Лукашенко и этому был рад: «Мой любимый самолет».

Гендиректор Иркутского авиазавода Александр Вепрев его поправил: «Самое главное – высокоманевренный».

Совсем нелепо Лукашенко выглядел во время поездки на Байкал. Вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым он совершил прогулку на корабле вдоль Кругобайкальской железной дороги.

Одет правитель Беларуси был в уже традиционном для себя стиле «в город приехал родственник из деревни». Лукашенко был в бомбере и кроссовках, тогда как местные чиновники – в деловых костюмах.