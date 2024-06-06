Шольц раскритиковал пророссийскую «Альтернативу для Германии» за похвалу от Путина 1 6.06.2024, 13:46

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Олаф Шольц

Глава Кремля призвал ультраправую партию к сотрудничеству.

Канцлер Олаф Шольц во время выступления перед депутатами Бундестага напомнил о том, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») получила похвалу от Владимира Путина, сообщает Bild.

Накануне российский лидер заявил, что не видит признаков неонацизма в действиях «АдГ», а также отметил, что РФ готова работать с каждым, кто готов с ней сотрудничать.

В то же время Олаф Шольц подчеркнул, что до мирных переговоров с Россией «ещё очень далеко».

По его словам, Кремль считает, что сможет добиться своих военных целей на фронте. Шольц, в свою очередь, призывает Владимира Путина вывести свои войска из Украины.