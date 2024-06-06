Во Франции отмечают 80-летие высадки в Нормандии: лукашистов не пригласили 4 6.06.2024, 14:12

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Британский король Чарльз IIІ с женой Камилой, президентом Франции Эммануэлем Макроном и Брижит Макрон на торжествах в Нормандии, 6 июня 2024 года Фото:LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Как и россиян.

В четверг, 6 июня, многочисленные мировые лидеры принимают участие в торжествах во Франции по случаю 80-й годовщины высадки в Нормандии— одной из ключевых операций союзников во Второй мировой войне, пишет New Voice.

Захват нескольких плацдармов на нормандском побережье Франции 6 июня 1944 года позволил развернуть наступление союзников в Европе, потеснить немецкие войска на западном фронте и открыть путь на территорию нацистской Германии.

Памятные мероприятия во Франции по случаю 80-й годовщины этого события продолжаются три дня, 5−7 июня.

Именно 6 июня французский президент Эммануэль Макрон собирает мировых лидеров на нормандском побережье. Мемориальные мероприятия пройдут в городе Сен-Лоран-сюр-Мер — неподалеку от одного из плацдармов высадки, американского сектора Омаха-Бич.

Среди приглашенных участников торжеств — король Великобритании Чарльз III, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский.

В этом году официальный Париж не пригласил представителей режима Лукашенко и Россию на памятные мероприятия. Зато, как ожидается, украинский президент проведет ряд важных встреч на полях официальных мероприятий к 80-й годовщине в Нормандии.