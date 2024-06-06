закрыть
6 июня 2024, четверг, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанин распылил газ в маршрутке

3
  • 6.06.2024, 14:39
  • 1,824
Минчанин распылил газ в маршрутке
иллюстративное фото

Из-за «плохого настроения».

В Минске в маршрутке распылили газ из баллончика. Задержан 18-летний житель Минского района. Свой поступок он объяснил «плохим настроением».

Как сообщает столичная милиция, на линию 102 позвонил водитель маршрутки и рассказал, что один из пассажиров распылил в салоне слезоточивый газ. Выяснилось, что у пассажира был перцовый баллончик. Он зашел в маршрутку на остановке «Площадь Ленина» и случайно ударил локтем сидящую рядом девушку, разлив на нее кофе. Он не стал извиняться, за что получил замечание от другого пассажира. Возник конфликт, в результате которого молодой человек и распылил в сторону мужчины газ из баллончика.

Пассажиры сами задержали хулигана, а после передали его милиционерам.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев