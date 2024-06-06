Минчанин распылил газ в маршрутке 3 6.06.2024, 14:39

1,824

иллюстративное фото

Из-за «плохого настроения».

В Минске в маршрутке распылили газ из баллончика. Задержан 18-летний житель Минского района. Свой поступок он объяснил «плохим настроением».

Как сообщает столичная милиция, на линию 102 позвонил водитель маршрутки и рассказал, что один из пассажиров распылил в салоне слезоточивый газ. Выяснилось, что у пассажира был перцовый баллончик. Он зашел в маршрутку на остановке «Площадь Ленина» и случайно ударил локтем сидящую рядом девушку, разлив на нее кофе. Он не стал извиняться, за что получил замечание от другого пассажира. Возник конфликт, в результате которого молодой человек и распылил в сторону мужчины газ из баллончика.

Пассажиры сами задержали хулигана, а после передали его милиционерам.