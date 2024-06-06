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«Довести человека до трясучки — это для них не нарушение»

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  • 6.06.2024, 15:03
  • 2,252
«Довести человека до трясучки — это для них не нарушение»

Белоруска пожаловалась на беспредел охранников в ТЦ.

Тикток-блогерка @alicekrispi, которая делает обзоры о покупках в Минске, пожаловалась на «вопиющую несправедливость» в торговом центре Galileo. По словам девушки, охранники мешали ей фотографировать таблички на фудмолле, хотя она имела на это законное право. А в ответе на жалобу говорится, что никого не накажут. 

«То есть не дать мне осуществить съемку, на которую я, по их же письму, имею право, довести человека до трясучки, угрожать человеку физически вывести его из магазина — для них это не нарушение. И мне, получается, ничего плохого сделано не было», — возмущается минчанка.

@alicekrispi #galileominsk #галилео #галилеоминск #беспредел #вопиющаянесправедливость #чтослучилось #минск #беларусь ♬ оригинальный звук - Аня 🌿 ОБЗОРЫ МИНСК

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