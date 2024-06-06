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В Мозыре заметили паука, похожего на тарантула

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  • 6.06.2024, 15:23
  • 1,046
В Мозыре заметили паука, похожего на тарантула

Что это за вид?

Пользователь TikTok заснял на видео огромного паука в Мозыре. Автор видеоролика предположил, что увиденная особь — тарантул. Так ли это на самом деле? Разбирался сайт telegraf.news.

@shevchuk903 #мозырь #беларусь #тарантул #паук ♬ оригинальный звук - Ягода в Мозыре

«Тарантул или что это за паук оргомезный? Такого большого ни разу не встречал», — высказался автор видеоролика.

В комментариях пользователи соцсети начали выдвигать свои версии того, кем на самом деле является паук. Некоторые предположили, что снятая особь — вовсе не тарантул, а обычный паук-крестовик, паук-серебрянка либо птицеед. Однако другие пользователи оспорили такие версии, заявив, что попавший на видео паук совсем не походит на эти виды.

«Тарантул южно-русский. Мигрировали к нам по рекам лет 5 назад», — выказал свою версию ещё один комментатор и, вероятно, оказался прав.

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