Что будет с Крымом в ближайшие месяцы? 1 Дмитрий Гордон

6.06.2024, 15:29

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Дмитрий Гордон

Россиянам нужно убегать.

После падения Крыма у Путина нет шансов удержаться у власти. Не случайно первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев передал полуостров Украине. В России это преподносят как царский подарок Хрущева своим землякам. Но все было намного проще. Я это утверждаю, опираясь на свидетельства двух людей: Сергея Никитича Хрущева, сына Никиты Хрущева, и Леонида Макаровича Кравчука.

Я у Сергея Никитича взял три интервью, для одного из них летал в Америку, где он жил в Провиденсе, городе между Нью-Йорком и Бостоном, преподавал в Брауновском университете. Хрущев-младший был не просто сыном, но и героем социалистического труда, известным ракетчиком. В зрелом возрасте он много времени проводил с отцом, ездил с ним в официальные визиты, был очевидцем попыток свержения отца с должности.

До Второй мировой войны в Крыму жили в основном татары – коренное население. Они знали особенности этой местности, умели обрабатывать крымскую землю. В 1944 году крымских татар – целый народ! – сослали как пособников Гитлера, так же, как выселяли с родной земли чеченцев, ингушей, калмыков, кабардинцев, советских немцев, отправляя черт знает куда, в Среднюю Азию. Крым опустел, и туда переселили жителей российской средней полосы. Сергей Хрущев рассказывал, что когда он с отцом приехал в Крым, навстречу вышли опухшие от голода, искусанные москитами люди из российской глубинки, не прижившиеся там, и чуть ли не на колени упали: «Вывезите нас, не хотим тут жить».

Никита Сергеевич вместо того, чтобы улететь в Москву, уехал в Киев. Он принял решение передавать Крым Украине, так как полуостров был с ней связан единой энергетической системой, водными и промышленными артериями. Фактически это и была часть Украины. А с Россией его связывала только паромная переправа. Хрущев-старший предложил первому секретарю ЦК КП Украины Алексею Кириченко забрать Крым. Послевоенная Украина в руинах. Кириченко взмолился: «Не губите! Куда нам еще Крым? Эта голытьба, там же ничего нет». Кириченко и Хрущев прилетели в Москву, и президиум Верховного Совета СССР утвердил передачу Крыма Украине.

А Леонид Макарович Кравчук рассказывал, что, когда был студентом, он ездил в Крым, и действительно там все так и было: запущенная местность, засуха, голод... Такая истинная история украинского Крыма.

Кого селили в Крыму в советское время? Полуостров, особенно Севастополь, был наводнен военными пенсионерами. Это были в основном русские люди, моряки, которые хорошо служили в советской армии, и самых лучших премировали жизнью в Крыму – такой была часть государственной политики. Конечно, «русский мир» для них был не пустым звуком.

Что будет с Крымом в ближайшие месяцы? Все очень просто. Нам не надо ни у кого спрашивать, можно ли бить по Крыму, потому что это территория Украины. Условные запреты были – и то «были», уже их не будет – на территорию РФ.

Крым сегодня представляет собой военную базу РФ. Нам известно, где что расположено. В Крыму осталось много украинских патриотов, которые работают.

Из всех видов оружия в час икс будут наноситься удары по военным базам, складам, скоплению живой силы и техники противника, по [военной] инфраструктуре и логистике… Работа уже началась. Дальше будут поражены все военные цели на территории Крыма и в завершение – Крымский мост. Если нет паромных переправ, нет моста, поражены все военные цели, что остается делать русским? Убегать! Украина войдет в Крым в течение пяти месяцев, а у РФ нет сил препятствовать этому.

Дмитрий Гордон, Youtube