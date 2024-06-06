SpaceX в четвертый раз запускает свою мегаракету Starship 2 6.06.2024, 15:30

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SpaceX проводит четвертое летное испытание своей массивной ракеты Starship.

Федеральное авиационное управление (FAA) США предоставило SpaceX лицензию, необходимую для четвертого летного испытания ее массивной ракеты Starship.

Полен Starship запланирован на четверг, 6 июня. Сейчас ожидается, что запуск состоится в 7:50 по CT (15:50 по минскому времени).

«Погодные условия благоприятны на 95%», — сообщает SpaceX.