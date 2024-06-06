Bloomberg: В НАТО поражены тем, что ВСУ начали внедрять на фронте 1 6.06.2024, 15:38

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Украинцы внедряют инновации с очень высокой скоростью.

НАТО планирует расширить сотрудничество с Украиной в области оборонных технологий и обмениваться разведданными о возможностях России по части радиоэлектронной борьбы, сообщает информационное агентство Bloomberg.

Конфликт подтолкнул Альянс выделить больше ресурсов на обеспечение кибербезопасности и отслеживание российских военных технологий, заявил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил. Он выступил на первом Форуме оборонных новаторов - конференции, в которой приняли участие представители Киева, Брюсселя и Пентагона, а также десятки стартапов, создающих оборудование для поля боя.

«Украинцы внедряют инновации с очень высокой скоростью… Но, конечно, русские не дураки. Это означает, что инновации на поле боя - не статичная вещь. Это больше похоже на шахматы», - сказал он на форуме в Кракове.

По словам ван Вила, соглашение, вводящее новые рамки для обмена информацией, в том числе о цепочках поставок беспилотников, будет завершено к июльскому саммиту Альянса в Вашингтоне. Одна из целей программы - помочь Украине стать крупным поставщиком технологий после окончания войны. По словам ван Вила, НАТО также хочет повторить некоторые из тех быстрых темпов внедрения и развертывания технологий, которые наблюдались в Украине после начала противостояния.

На конференции представители НАТО и США часто с завистью указывали на быстрое развитие технологий в Украине с начала войны.

Алекс Борняков, заместитель министра технологий Украины, дал журналистам в Кракове резкую оценку подхода своей страны к закупкам. «Это очень просто, - сказал он. - Если это убьет противника, мы купим это».

В прошлом месяце Украина ужесточила правила военных закупок после того, как обвинения в коррупции привели к перестановкам в ее руководстве. По словам представителей НАТО и Украины, технологическая стратегия России во многом опирается на закупку дронов у Ирана и комплектующих у Китая. Российские военные обошли санкции и закупили западные технологии через сторонних поставщиков. Компания также разработала новые технологии, в том числе такие, которые позволяют обойти акустические датчики, установленные для обнаружения дронов.

GPS-глушение

Основной темой мероприятия было то, как противостоять постоянным помехам со стороны России глобальной системы позиционирования, из-за чего некоторые украинские беспилотники и иностранное высокоточное оружие стали неэффективными.

Помехи GPS, приписываемые России, все больше затрагивают государства-члены НАТО в Северной Европе, нарушая полеты и морское сообщение в странах Балтии и Финляндии. Чтобы отреагировать на российские помехи, украинские стартапы разрабатывают дроны, которые могут составлять карту местности без GPS, ориентируясь при помощи бортовых камер или датчиков.

Мероприятие в Кракове включало в себя сессию «быстрых свиданий» между стартапами и инвесторами, в том числе Инновационным фондом НАТО, инвестиционным фондом в 1 миллиард евро (1,1 миллиарда долларов), запущенным в прошлом году, который начинает заключать сделки.

Патрик Шнайдер-Сикорский, партнер NIF, сказал, что многие разработчики дронов, с которыми он встречался, обещают, что их устройства следующего поколения не будут полагаться на GPS.

Гонка вооружений

Некоторые гонятся за другими техническими достижениями в войне. И Россия, и Украина работают над поиском дронов по звуку. Шнайдер-Сикорский сказал, что недавно он встретился с компанией, разрабатывающей совершенно бесшумные двигатели для дронов. «Это буквально гонка вооружений», - сказал он.

Украинским стартапам на краковском мероприятии финансирование необходимо не меньше, чем технический прогресс.

Ярослав Филимонов, исполнительный директор стартапа по радиоэлектронной борьбе Kvertus, сказал, что достижения России на поле боя не доказывают, что у нее есть более качественные технологии.

«Они выигрывают за счет количества, - сказал он. - И с бюджетами».