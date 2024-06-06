В Украине ликвидирован российский подполковник 2 6.06.2024, 15:54

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Он был заместителем командира российского полка.

Потери врага на 6 июня 2024 года среди офицеров возросли, стало известно о ликвидации подполковника из российской оккупационной армии.

«Грузом 200» стал подполковник РФ Дмитрий Микушин, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Российский офицер был заместителем командира 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» по вооружению.