В Украине ликвидирован российский подполковник

В Украине ликвидирован российский подполковник2
- 6.06.2024, 15:54
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Он был заместителем командира российского полка.
Потери врага на 6 июня 2024 года среди офицеров возросли, стало известно о ликвидации подполковника из российской оккупационной армии.
«Грузом 200» стал подполковник РФ Дмитрий Микушин, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
Российский офицер был заместителем командира 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» по вооружению.