Летчик рассказал, как украинские истребители научились сбрасывать КАБы образцов НАТО 1 6.06.2024, 16:25

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И повлияет ли это на ситуацию на фронте.

Издание Forbes сообщило, что Украине удалось оснастить свои истребители корректируемыми авиавомбами (КАБ) образцов НАТО.

Как такое возможно? Этот вопрос сайт Charter97.org задал летчику-инструктору и полковнику Вооруженных сил Украины в запасе Роману Свитану:

— Речь идет о планирующей бомбе GBU-39. Она уже несколько десятков лет успешно работает в странах НАТО. Нам ее удалось просто подвесить под наши МиГ-29.

Один МиГ-29 может брать 5-6 таких авиабомб на точки подвески. Программируются же данные бомбы на земле. Им в «мозги» вбивают точку захода (координаты GPS модуля). Затем самолет ее поднимает в воздух, сбрасывает, а дальше она планирует где-то еще 110 км.

У нас есть еще планирующие авиабомбы с натовскими обвесами. Это когда к старой советской авиабомбе ФАБ-250 и ФАБ-500 «крылышки» приделываются, она еще может планировать.

Поэтому у нас есть два вида КАБов сейчас: непосредственно сама авиабомба GBU-39 и планирующие ФАБ-250 и ФАБ-500.

— Повлияет ли это на ситуацию на фронте?

— Добавился определенный механизм поражения к тем, что уже есть. Но пока нет возможности полноценно работать украинским истребителям с больших высот и скоростей. Для этого нужно завоевать превосходство в воздухе. Вот тогда это однозначно скажется.

Тогда эти планирующие авиабомбы будут наносить удары в глубину на 110 км по российской территории. На данный момент самолеты не могут подойти к линии сброса.

— Украина уже до прибытия F-16 получила разрешение использовать их по территории РФ. Чего ожидать от таких атак?

— Все будет зависеть от того, в каком количестве они подойдут и с каким вооружением. Пока сложно прогнозировать. Если будет достаточное количество, то вначале будут выбиваться зенитно-ракетные комплексы россиян, а затем уничтожаться и истребители. Дальше будем работать по земле как раз вот такими КАБами и свободно падающими авиабомбами.

Если же не будет передано вооружение, чтобы уничтожить ЗРК и ЗРВ (зенитно-ракетные войска — прим.) противника и отогнать самолеты, то тогда это будут просто хорошие пусковые платформы в режиме противовоздушной обороны, но не более того. Они будут сбивать цели на территории Украины.

Все зависит от того вооружения, которое будет передаваться.