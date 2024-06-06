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Мошенники продолжают нащупывать новые ниши в обмане белорусов

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  • 6.06.2024, 16:37
  • 3,670
Мошенники продолжают нащупывать новые ниши в обмане белорусов

Что придумали на этот раз?

Мошенники продолжают нащупывать новые ниши в обмане белорусов. На этот раз предлагают продлить срок действия банковских карт.

«Скамеры звонят под видом представителей банка. Убеждают, что якобы приближается окончание срока действия карточки и его надо продлить прямо сейчас. Предлагают заключить онлайн-договор с помощью СМС. В случае отказа обещают заблокировать карт-счет», — предупредили в белорусской милиции.

Если сообщить такому мошеннику код подтверждения из поступившего сообщения, то он получит доступ к личному кабинету пользователя в мобильном или интернет-банкинге.

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