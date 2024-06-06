Россия призналась, что поддерживала контакты с талибами долгие годы

Россия призналась, что поддерживала контакты с талибами долгие годы8
- 6.06.2024, 16:47
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Об этом заявила Захарова.
Россия поддерживала контакты с талибами на протяжении долгих лет, сообщила в интервью РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сейчас работа по выстраиванию отношений [с талибами] ведется. Но мы поддерживали контакты и все эти годы, я имею в виду, для нас эта тема не новая c движением талибов», — сказала она.
Захарова пояснила, что эти контакты были необходимы для решения большого количества проблем, которые оставили после себя США и НАТО.
27 мая МИД и Минюст России доложили Путину о том, что «Талибан» можно исключить из списка террористических организаций. Путин на следующий день заявил, что с талибами надо выстраивать отношения, потому что «это люди, которые контролируют страну».