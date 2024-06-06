Для чего люди пьют чай ройбуш: названы удивительные свойства 1 6.06.2024, 16:52

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Поддерживает здоровье сердца, приносит пользу для печени и не только.

Чай ройбуш, полученный из ферментированных листьев растения Aspalathus linearis, которое происходит из Южной Африки, содержит ряд полезных компонентов, которые положительно поддерживают здоровье, сообщает health. К примеру, употребление этого напитка помогает защитить организм от окислительного стресса, а также контролирует уровень глюкозы в крови, поддерживает здоровье сердца и приносит пользу для печени.

Кроме того, он содержит большое количество питательных веществ и относительно прост в приготовлении, что делает его достойным дополнением ко многим хорошо сбалансированным диетам. Одна чашка чая ройбуш содержит 0 калорий.

При этом ученые отмечают, что чрезмерное потребление может вызвать беспокойство, поскольку оно может вытеснить потребление других напитков, которые обеспечивают основные питательные вещества в рационе. Поэтому потреблять ройбуш нужно небольшими количествами.

Чем ройбуш отличается от обычного чая?

Ученые выяснили, что чай ройбуш содержит большое количество флавонола аспалатина, что полезно влияет на поддержание и здоровье кожи. В научном исследовании, опубликованном в Journal of Pharmacy and Pharmacology 2016 года говорится, что состав чая может влиять на предраковые клетки кожи, поэтому он может помочь предотвратить рак.

Также в отличие от многих чаев, ройбуш имеет чрезвычайно низкое содержание веществ, которые препятствуют усвоению питательных веществ организмом. Поэтому, по оценкам ученых, напиток идеально подходит для тех, кто имеет риск дефицита минеральных веществ, например для тех, кто придерживается веганской или вегетарианской диеты.

Если сравнивать ройбуш с другими черными и зелеными чаями, то он почти не содержит кофеина. Соответственно, напиток можно употреблять в любое время суток, включая вечер, ведь его успокаивающие свойства могут способствовать расслаблению и уменьшению стресса без типичного нервотрепки, связанной с потреблением кофеина.

Также благодаря высокому содержанию железа чай ройбуш рекомендуется беременным женщинам и людям, страдающим анемией.

Советы по употреблению чая ройбуш

При заваривании напитка рекомендуют дать настояться чайным листьям в кипяченой воде в течение 5-7 минут.

К ройбушу также можно добавлять такие ингредиенты, как ломтики лимона, палочки корицы или свежие листья мяты. Это придаст разнообразие вкусу чая.

Ройбуш можно смешивать с другими травяными чаями, чтобы максимизировать пользу для здоровья.

Употреблять чай советуют в умеренных количествах и не добавлять никаких подсластителей.

Хранить чай ройбуш нужно в герметичном контейнере в холодильнике, чтобы сохранить его вкус и свежесть.