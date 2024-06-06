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ВСУ отбили штурм россиян вблизи села Урожайное на Донетчине

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  • 6.06.2024, 17:15
  • 1,120
ВСУ отбили штурм россиян вблизи села Урожайное на Донетчине

Видео боя.

Украинские воины отбили попытку оккупантов штурмовать позиции вблизи села Урожайное на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя бойцов с захватчиками опубликована в соцсетях.

Боестолкновение произошло ночью и снято камерой БПЛА. Последние кадры сделаны уже днем. Оператор дрона заметил тяжелораненого одноногого оккупанта и сбросил рядом с ним боеприпас, который через мгновение взорвался.

«Потрясающее видео уничтожения российской бронетехники возле села Урожайное Донецкой области. Неудачный штурм завершился для оккупантов методичным уничтожением пехоты, оставшейся без прикрытия и шансов на спасение. Последние кадры здесь особенно впечатляют», - отмечает в комментарии автор публикации.

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