Украина предъявит иск к России на $2,5 млрд за Каховскую ГЭС 6.06.2024, 18:14

Каховская ГЭС была разрушена россиянами 6 июня 2023 года.

Компания «Укргидроэнерго» инициировала инвестиционный арбитраж против России, обвинив ее в разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

В организации пояснили, что основанием для иска является соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной от 1998 года. Перед подачей иска юристы «Укргидроэнерго» направили сообщения о разрешении спора и спустя полгода, которые отводятся на «добровольное возмещение Россией убытков», обратятся в международный арбитражный суд.

Глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что компания намерена затребовать с России $2,5 млрд за разрушение Каховской ГЭС. В уничтожении станции виновата Россия.