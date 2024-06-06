Байден: У Украины всегда будет поддержка США и союзников 6.06.2024, 18:26

Джо Байден

Президент США заявил, что Вашингтон не отступит.

Украина всегда будет иметь поддержку США и союзников.

Об этом президент США Джо Байден заявил во время церемонии во Франции, посвященной 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии, передает «Укрінформ».

«Соединенные Штаты, НАТО и коалиция из более чем 50 стран поддерживают Украину. Мы не отступим», - заявил Байден.

Он выразил убеждение, что Украина «никогда не отступит, что бы ни происходило», и отметил огромные потери России в развязанной ею войне. «Цифры ошеломляют: 350 тысяч российских военнослужащих погибли или были ранены, почти миллион человек покинули Россию», - сказал глава Белого дома.

В то же время, по его словам, автократы мира пристально наблюдают за тем, не спустит ли мир эту незаконную агрессию на тормозах.

«Этого нельзя допустить. Сдаться на съедение бандитам, поклониться диктаторам — это немыслимо», - подчеркнул Байден.

Американский лидер подчеркнул, что демократия не бывает гарантированной, а свобода — бесплатной, каждое поколение должно отстаивать и бороться за нее. В этой связи он провел параллели с событиями 80-летней давности.

«В их поколении, в час испытаний, союзные войска выполнили свой долг. Теперь перед нами стоит вопрос, выполним ли мы свой долг в свое время испытаний. Мы живем во время, когда демократия во всем мире находится под большей угрозой, чем когда-либо после окончания Второй мировой войны», - подчеркнул президент США.