Путин на грани нервного срыва 3 Телеграм-канал СерпомПо

6.06.2024, 19:16

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Главная проблема диктатора РФ в двух несомненных обстоятельствах.

Первое – слабость страны, в которой он безраздельно правит четверть века. Экономическая, военная, политическая. Последние два с лишним года, вместившие много событий (включая мятежные пригожинские дни) показали это с очевидностью. Это понятно США, Китаю, Европе, Индии. Собственно, это результат Путина, его затянувшегося правления и всего того, что он в России насоздавал. Все, буквально всё — пластмасса, гниль, имитация, ложь.

Второе. Путину не верят. Что бы он ни говорил. Его давно и хорошо знают. И он опять же сам привёл мир к такому пониманию. Ему не верят ни Китай, ни США, ни Европа, ни Индия. Путину не верят ни противники, ни, так сказать «друзья». «Утром — деньги, вечером – стулья». Таков принцип отношений с Путиным.

У России буквально нет ни одного союзника. Те, что есть, только на бумаге, у каждого свои интересы и, что самое главное – никто не рассматривает «российский путь» как перспективу для себя. Потому что её здесь нет и быть не может. Значение Путина в одном: он показал всему миру, «как не надо», сделал страну, в которой он в силу случайных обстоятельств, стал главным, примером, как можно превратить возможности в навоз.

При этом все понимают, что Путин продолжит «гнуть свою линию». Безнадёжную. Больная, слабая страна с огромным грузом проблем. Которые неизмеримо выросли за последние два с лишним года. И здесь же уговаривающий себя Путин (а какая у него ещё есть возможность?), что всё не так плохо.

Пустые уверения Путина о том, что он не собирается нападать на НАТО, очередные скрытые ядерные угрозы или заявления о поставках оружия в какие-то страны, частично пропускают мимо ушей (было уже, «повторяешься, полковник Щукин»), а частично стараются понять, что в действительности из этого случится. К подлым вариантам готовятся, но никто не пойдёт перед Путиным на попятную. Это совершенно очевидно. Ни Европа, ни Америка. И никто за Путина не заступится. Ни Китай, ни Индия. Один как столб посреди голого поля.

Главное – Путин не имеет перспективы. Давно уже «ложка скребёт по дну кастрюли», издавая неприятные звуки. И все, запасшись терпением, ждут одного: когда это недоразумение уйдёт, когда вся эта дурь закончится. Этого ждут и противники, и «друзья». В мире и стране.

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