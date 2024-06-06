Минфин повысил цены на скупаемое у белорусов золото, серебро и платину 6.06.2024, 19:18

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За сколько можно сдать кольцо?

Министерство финансов Беларуси своим постановлением № 31 повысило стоимость драгоценных металлов в изделиях и ломе, которые скупают у населения. Новые цены начнут действовать 10 июня.

Минфин поднял цены на золото, серебро и платину разных проб. Так, новая стоимость одного грамма золота следующая:

375-й пробы – 84,87 рубля (ранее — 78,65),

500-й – 113,17 рубля (ранее — 104,86),

583-й и 585-й – 132,40 рубля (прежняя цена — 122,69),

750-й пробы – 169,75 (ранее — 157,29),

900-й – 203,7 рубля (раньше — 188,75),

916-й – 207,32 (до этого — 192,1),

950-й пробы – 215,01 (ранее — 199,23),

958-й – 216,82 рубля (прежняя цена — 200,91).

К примеру, золотое обручальное кольцо 585-й пробы весом три грамма можно будет сдать в ломбард за 397,2 рубля.

Новая стоимость одного грамма платины 950-й пробы — 94,1 рубля (ранее — 82,5). А цены на серебро такие:

750-й пробы – 2,15 рубля (раньше — 1,79),

800-й – 2,3 (прежняя цена — 1,9),

875-й – 2,51 рубля (ранее — 2,08),

916-й – 2,63 (до этого — 2,18),

925-й пробы – 2,65 рубля (раньше — 2,20),

960-й – 2,76 (прежняя стоимость — 2,28).

Эти цены не касаются купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгметаллов в виде мерных слитков и монет, отметили на Национальном правовом интернет-портале.