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Украина получила от Японии более сотни внедорожников

  • 6.06.2024, 19:30
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Украина получила от Японии более сотни внедорожников

Также Токио передал Киеву инженерные машины Morooka.

Украина получила от Японии партию автомобильной техники для нужд Вооруженных сил.

Об этом сообщает посольство Японии в Украине в Telegram.

«По запросу украинского правительства Министерство обороны и Силы самообороны Японии предоставили Украине серию транспортных средств по решению, принятому в мае 2023 года», - рассказали в посольстве.

Известно, что Украина получила партию из 101 внедорожника Toyota HMV и инженерных машин Morooka PC-065B. Сколько именно чего передали, японская сторона не раскрывает, но известно, что машины 5 июня прибыли в Польшу, после чего были отправлены в Украину.

Morooka – это инженерный гусеничный самосвал. Инженеры сухопутных сил используют эти авто для обустройства позиций, расчистки территорий и транспортировки различных грузов. Также машины имеют манипуляторы для подъема различных грузов.

Morooka достаточно медленные, их максимальная скорость машины – 20 км/ч, а грузоподъемность – 3 тонны.

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