Зеленский надеется, что союзники «совершат высадку» для помощи Украине 6.06.2024, 19:47

Владимир Зеленский

Как в Нормандии.

Украина надеется на «высадку союзников», как это было 80 лет назад в Нормандии, для помощи в обороне от российских оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия в честь 80 годовщины высадки союзников в Нормандии.

У главы государства во время его участия в торжествах поинтересовались, надеется ли он на «высадку» союзников в Украине.

«Да, надеюсь», - ответил президент Украины.

Напомним, 6 июня 1944 года военные Британии, Канады и США высадились в Нормандии (регион на севере Франции). Операция прошла удачно — союзникам удалось отбросить немецкие оккупационные войска, которые в то время контролировали Францию.

На побережье высадились более 150 тысяч солдат, такая операция стала крупнейшей высадкой морского десанта в истории.

Сегодня во Франции устроили торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. В них, в частности, принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

У главы украинского государства сегодня также запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, который тоже находится на мероприятии.