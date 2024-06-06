Зеленский надеется, что союзники «совершат высадку» для помощи Украине
- 6.06.2024, 19:47
Как в Нормандии.
Украина надеется на «высадку союзников», как это было 80 лет назад в Нормандии, для помощи в обороне от российских оккупантов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия в честь 80 годовщины высадки союзников в Нормандии.
У главы государства во время его участия в торжествах поинтересовались, надеется ли он на «высадку» союзников в Украине.
«Да, надеюсь», - ответил президент Украины.
Напомним, 6 июня 1944 года военные Британии, Канады и США высадились в Нормандии (регион на севере Франции). Операция прошла удачно — союзникам удалось отбросить немецкие оккупационные войска, которые в то время контролировали Францию.
На побережье высадились более 150 тысяч солдат, такая операция стала крупнейшей высадкой морского десанта в истории.
Сегодня во Франции устроили торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. В них, в частности, принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.
У главы украинского государства сегодня также запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, который тоже находится на мероприятии.