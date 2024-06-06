Настоящий Феникс: ученые нашли необычный инопланетный мир 6.06.2024, 19:59

Планета сохранила атмосферу, несмотря на постоянную радиационную бомбардировку.

Телескоп NASA TESS, предназначенный для поиска экзопланет, нашел планету, которая удивила ученых. Несмотря на то, что она переживает постоянную радиационную бомбардировку со стороны своей звезды, красного гиганта, планете удалось сохранить атмосферу. Кроме того, она меньше, старше и горячее, чем считалось возможным для такого объекта, сообщает Space.com.

Планета вращается вокруг звезды TIC 365102760, которая располагается на расстоянии 1800 световых лет от Земли. Ученые ожидали, что она будет представлять собой голую каменную оболочку. Но мир, получивший название Феникс, смог выйти из «пламени» своей материнской звезды с довольно обширной атмосферой.

Официальное обозначение планеты - TIC 365102760 b, она относится к редкому классу горячих Нептунов. Это миры, радиус которых больше, чем у Земли, но меньше, чем у Юпитера. И, в отличие от одноименного ледяного гиганта Солнечной системы, горячие Нептуны обитают относительно близко к своим звездам.

Феникс может быть уникальным примером выжившей планеты. Но удача и устойчивость планеты, возраст которой оценивается в 10 миллиардов лет, не будут длиться вечно. Ученые считают, что в течение 100 миллионов лет он по спирали приблизится к своей звезде и упадет на нее.

Что Феникс может рассказать о будущем Земли

TIC 365102760 – это красный гигант. Это означает, что звезда уже 10 миллиардов лет преобразует гелий в водород в своем ядре. Когда топливо для этого процесса будет исчерпано, энергия, которая удерживает звезду от воздействия ее собственной гравитации, также исчерпается. Ее ядро разрушится, а внешние слои раздуются в 100 раз по сравнению с современным состоянием.

Феникс находится на расстоянии около 9 миллионов километров от звезды, совершая оборот вокруг нее всего за 4,2 дня. Диаметр планеты примерно в 6,2 раза больше, чем у Земли, а плотность неожиданно низкая.

Возраст и плотность Феникса указывают на то, что какой-то процесс разрушал его атмосферу гораздо медленнее, чем предсказывали модели ученых.

Примерно через пять миллиардов лет Солнце также превратится в красного гиганта, расширившись до орбиты Марса, поглотив внутренние планеты, включая Землю. Наблюдения за Фениксом могут помочь ученым лучше понять, что произойдет с атмосферой нашей планеты тогда, когда наша звезда начнет умирать.