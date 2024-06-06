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Байден назвал Путина диктатором и заявил, что знает его более 40 лет

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  • 6.06.2024, 20:06
  • 2,702
Байден назвал Путина диктатором и заявил, что знает его более 40 лет
Джо Байден

Президент США также назвал российского диктатора «непорядочным человеком».

Президент США Джо Байден знает главу страны-агрессора России Владимира Путина с советских времен. Об этом глава Белого дома сказал в опубликованном 6 июня интервью АВС News.

«Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек», – сказал Байден.

40 лет назад Байден был американским сенатором, а Путин – сотрудником КГБ СССР.

По просьбе журналиста президент США прокомментировал недовольство Путина поставками американского оружия Украине для ответных ударов по территории РФ.

«Он диктатор, и ему приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну и при этом не прекратить нападение. Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие для нанесения ударов по Москве, по Кремлю. [Речь идет] об ударах прямо через границу, где россияне ведут активный обстрел, чтобы наступать на Украину и убивать украинцев», – добавил американский лидер.

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