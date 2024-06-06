Что будет с пенсиями, если белорусы не откроют счет в банке до 10 июня 6.06.2024, 20:21

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Деньги «сгорят»?

В редакцию одной из белорусских газет обратилась жительница Бреста, которую волновали нововведения в выплате пенсий и других социальных пособий. Женщина испугалась, что с 1 июля её деньги «сгорят», поскольку оформить базовый счет в банке «она уже не успевает». В Министерстве труда и соцзащиты успокоили: пенсия никуда не денется, однако есть одно «но».

«Слышала, что некоторым пенсионерам с 1 июля перестанут выдавать пенсию на почте, нужно завести счет в банке и получать выплаты через него. Соседка огорошила: счёт нужно открыть до 10 июня. Но я уже не успеваю. Получается, мои деньги «сгорят»?» — обратилась жительница Бреста.

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси уточнили: пенсия не «сгорит», но выплаты приостановят, пока человек не заключит договор с одним из 8 белорусских банков. Когда счет откроют, деньги перечислят в полном объеме. Другими словами, волноваться о том, что пенсия потеряется, не стоит. Она просто немного «полежит».

Открыть базовый счет для получения пенсии нужно минчанам, жителям областных городов и райцентров. При этом нововведения не затронули получателей пенсий старше 70 лет, инвалидов I и II группы независимо от места проживания, а также проживающих в сельской местности. Они и дальше смогут получать пенсию на почте или в банке по выбору, передала газета «Аргументы и факты».

В Минтруда обратили внимание, что до 10 июня получателям соцвыплат нужно выбрать один из восьми банков, перечисленных ниже, взять с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и прийти в банк. Там необходимо обратиться к специалисту и сказать, что вам нужно открыть базовый счет. Сделать это можно в отделениях:

«Беларусбанка»;

«Приорбанка»;

«Белагропромбанка»;

«Сбербанка»;

«Белгазпромбанка»;

«Белинвестбанка»;

«Белвнешэкономбанка»;

«Банка Дабрабыт».

В Минтруда добавили, что после оформления заявления в любом из банков его автоматически передадут в органы социальной защиты. То есть идти самому туда не нужно, сообщило информагентство БелТА. Кроме того, оформлять банковскую карту и учиться пользоваться банкоматам пенсионерам также необязательно. Другими словами, счет для получения социальных выплат может быть открыт как с выпуском карточки, так и без неё.