Гомельчанка заметила в городе редкий розовый каштан

Гомельчанка заметила в городе редкий розовый каштан2
- 6.06.2024, 22:17
Видео.
В Гомеле заметили редкий для Беларуси розовый каштан. Видео опубликовала в TikTok местная жительница.
«Видела только один такой каштан за всю жизнь», — призналась она в подписи к видео.
Девушка сравнила его с растущим рядом обычным белым каштаном и рассказала, что розовый «сакуроподобный» ей нравится больше: «Это божественное нечто».
Она добавила, что такой каштан только в Гомеле есть.
@nastiarabetskaya Видела только один такой каштан за всю жизнь! #каштан #розовый #хочуврек #миллионпросмотров #гомель ♬ оригинальный звук - 🌸 Настенька 🌸
Однако пользователи в комментариях поспешили ее порадовать, что такие есть и в других белорусских городах, в частности в Витебске, Бресте, Минске и Гродно. Некоторые отметили, что в самом Гомеле таких розовых каштанов несколько: кроме Сельмаша, такое дерево есть напротив собора Петра и Павла.