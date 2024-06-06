Гомельчанка заметила в городе редкий розовый каштан 2 6.06.2024, 22:17

Видео.

В Гомеле заметили редкий для Беларуси розовый каштан. Видео опубликовала в TikTok местная жительница.

«Видела только один такой каштан за всю жизнь», — призналась она в подписи к видео.

Девушка сравнила его с растущим рядом обычным белым каштаном и рассказала, что розовый «сакуроподобный» ей нравится больше: «Это божественное нечто».

Она добавила, что такой каштан только в Гомеле есть.

Однако пользователи в комментариях поспешили ее порадовать, что такие есть и в других белорусских городах, в частности в Витебске, Бресте, Минске и Гродно. Некоторые отметили, что в самом Гомеле таких розовых каштанов несколько: кроме Сельмаша, такое дерево есть напротив собора Петра и Павла.