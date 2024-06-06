Скандал в Китае: знаменитый живописный водопад Юньтай оказался водопроводом 1 6.06.2024, 23:17

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Турист нашел трубу, из которой течет вода.

В Китае разгорелся скандал вокруг знаменитого живописного водопада Юньтай после того, как один из туристов заметил, что вода там течет из труб. Об этом сообщает BBC.

Водопад Юньтай называют самым высоким непрерывным водопадом в Китае, его часто описывают как чудо природы. Однако оказалось, что его бурный поток искусственно поддерживается водой из водопровода.

Видео, где видны торчащие из водопада трубы, стало вирусным в местных соцсетях и вызвало большой резонанс по поводу того, что источник воды здесь оказался не таким уж природным, как все думали раньше. В итоге руководству парка Yuntai Mountain Park, где расположена эта достопримечательность, пришлось оправдываться. Там объяснили, что внесли «небольшие улучшения» в естественный водопад, чтобы он выглядел эффектно даже в засушливый сезон.

On June 3, in Yuntai Mountain, Henan, China, a man climbed up the Yuntai Mountain waterfall to explore its end and discovered that the source was actually a few water pipes. pic.twitter.com/wOkldRnnRp — Li Jianping (@cz8921469_z) June 5, 2024

«В зависимости от сезона я не могу гарантировать, что буду в лучшей форме, когда публика придет на меня посмотреть», — говорится в видео, которое создало руководство парка от имени водопада.

Отмечается, что многие пользователи социальных сетей с пониманием отнеслись к ситуации, высказав мнение, что туристы расстроились бы, если бы добрались сюда, пройдя дальний путь, но из-за засухи ничего бы не увидели. Другие высказались, что после таких известий этот водопад уже нельзя называть самым живописным.

Согласно официальному сайту парка, природный ландшафт привлекает более семи миллионов китайских и иностранных туристов каждый год.