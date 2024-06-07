Вступил в силу «торговый безвиз» Украины с ЕС 7.06.2024, 1:06

Обновленные автономные торговые мероприятия будут действовать до 5 июня 2025 года.

В ЕС с сегодняшнего дня, 6 июня, вступили в силу так называемые автономные торговые мероприятия, по которым еще на один год приостановлено действие всех импортных пошлин и квот для украинского экспорта на европейский рынок. Об этом сообщает Еврокомиссия.

«Приостановление импортных пошлин и квот на украинский экспорт в Европейский Союз было продлено еще на один год после вступления в силу регуляторных правил, принятых Советом ЕС 13 мая. ЕС вновь подтвердил свое обязательство стоять рядом с Украиной и поддерживать ее так долго, как это будет необходимо. Эти так называемые Автономные меры торговли (АЗТ) являются основой поддержки Евросоюзом экономики Украины, путем предоставления доступа к рынку ЕС перед фактом российской агрессии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленные регуляторные правила применения АЗТ учитывают обеспокоенность европейских работников, и содержат усиленные защитные механизмы и возможность срочного прекращения действия автономных мер торговли в случае чрезвычайной ситуации на европейском рынке относительно определенной номенклатуры товаров. В этот перечень попали яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупа и мед.

Обновленные автономные торговые мероприятия будут действовать до 5 июня 2025 года.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис отметил, что «это продолжение мощной экономической поддержки ЕС для Украины происходит в решающий момент, поскольку страна противостоит возобновленной военной атаке. Эти меры AЗТ являются не только жестом солидарности и стабильности: они являются экономической линией жизни. В то же время они включают более сильные защитные механизмы в сельскохозяйственном секторе ЕС, в ответ на правомерные беспокойства, высказанные нашими фермерами и странами-членами».

Он добавил, что такие дополнительные защитные механизмы позволяют соблюсти сбалансированность в торговле с Украиной, и в то же время продолжать поиск долгосрочного решения для этой проблемы в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.