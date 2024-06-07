закрыть
7 июня 2024, пятница, 5:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бернар Арно возглавил рейтинг самых богатых людей в мире по версии Forbes

  • 7.06.2024, 5:32
Бернар Арно возглавил рейтинг самых богатых людей в мире по версии Forbes

Его капитал оценивают в 210,1 миллиарда долларов.

Французский миллиардер, генеральный директор компании LVMH Бернар Арно возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes. Акции компании 6 июня выросли почти на 1,5% на биржах в Европе. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что в четверг состояние Арно выросло на $7,7 млрд, а акции LVMH подскочили на 1,45% до $830 (763,50 евро).

Капитал Арно оценивают в 210,1 миллиарда долларов, поэтому в рейтинге он обошел генерального директора Tesla Илона Маска, чье состояние сейчас составляет 208,6 миллиарда долларов.

В целом с начала года акции LVMH подорожали на 5,5%, а акции Tesla упали почти на 30%.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев