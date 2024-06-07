Работники общественного вещателя Словакии объявили первую в истории забастовку 7.06.2024, 6:00

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По мнению сотрудников вещателя и оппозиции, правительство хочет взять СМИ под свой контроль.

Забастовочный комитет словацкого общественного вещателя RTVS планирует провести многочасовую «предупредительную забастовку» в понедельник, 10 июня, в связи с намерениями властей реформировать вещание.

Об этом сообщает Denník N.

Акция работников RTVS состоится накануне начала парламентской сессии Словакии, на которой депутаты, как ожидается, примут окончательное решение по новому закону об общественном вещании. По мнению сотрудников вещателя и оппозиции, правительство хочет взять СМИ под свой контроль.

«Это будет первая забастовка в истории RTVS. После предупредительной забастовки мы оценим ситуацию и готовы к организации других забастовок», – заявили члены забастовочного комитета RTVS.

Работники общественного вещателя заявили, что не планируют прерывать или препятствовать вещанию во время акции протеста. По данным Denník N, в акции примут участие 150 человек, которые пройдут колонной к Министерству культуры Словакии.