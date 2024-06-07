Украинский морпех под Волчанском ликвидировал россиянина холодным оружием 2 7.06.2024, 7:49

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Противник целился в него из автомата.

ВС РФ продолжают попытки наступления в Харьковской области и желают захватить пограничный город Волчанск. Украинские защитники при этом используют все возможности для того, чтобы планы противника провалились. Об одном из случаев рукопашного боя на этом участке фронта рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назар Волошин в комментарии liga.net.

По его словам, украинский морской пехотинец из 501 отдельного батальона Вадим Ярошеня встретил в районе Волчанска вооруженного российского оккупанта. Между ними завязался рукопашный поединок, в котором боец ВСУ одержал победу с помощью холодного оружия.

Произошел инцидент, как говорит Назар Волошин, еще 4 июня. Тогда подразделение морских пехотинцев получило от командования боевую задачу — выбить оккупационные войска с одной из позиций на окраине Волчанска, где те уже успели закрепиться и занять дом местных жителей.

Всего за 10 метров до позиций ВС РФ матрос Вадим Ярошеня увидел, что в него целился россиянин из автомата, но у украинца к тому моменту полностью закончился боезапас.

Выстрел так и не состоялся, ведь у противника заклинило оружие, продолжает рассказ спикер ОСГВ «Хортица». Украинский защитник воспользовался моментом, сократил дистанцию и с помощью холодного оружия ликвидировал россиянина.