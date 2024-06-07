Politico: Германия и Франция отказываются перекрывать канал поставок люксовых автомобилей через Беларусь 7.06.2024, 7:59

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Германия и Франция выступают против намерения Европейского союза перекрыть канал поставок люксовых автомобилей в Россию через Беларусь. Об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких европейских дипломатов.

Париж и Берлин поддерживают ограничения против России и считают, что нужно применять жесткие меры против тех, кто помогает РФ обходить санкции, однако внимание ЕС должно быть сосредоточено на санкционных товарах, которые Москва использует в военных целях, утверждают источники издания.

После введения против России санкций из-за вторжения в Украину Минск помог Москве организовать снабжение санкционной продукцией. Так, автомобили и запчасти к ним стали для Беларуси главной статьей импорта в торговле с ЕС: месячные закупки выросли с 50 млн долларов в январе 2022 года до 268 млн долларов в январе 2024-го. Страна начала исполнять функции перевалочного пункта прежде всего для машин класса люкс — именно их сегмент продемонстрировал наибольший рост, пишет The Moscow Times.