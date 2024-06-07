Шеф-повар минского ресторана назвал настоящее белорусское блюдо 7.06.2024, 8:15

И это не драники.

Настоящая белорусская кухня — это вообще не драники. Об этом рассказал шеф-повар минского ресторана Animal farm Антон Каленик в эфире телеканала ОНТ.

«Наша кухня — это вообще не драники. Ведь картофель завезли буквально лет 200 назад. Мы же что-то ели до того? Или как мы, ждали картофель? У нас же есть речная рыба. У нас есть леса, в которых есть дикие животные. У нас есть пшеница. Всегда были корнеплоды. До картофеля мы очень много использовали в пищу корень сельдерея. Очень важно — наше местоположение. Через нас возили в царскую Россию поваров. И они здесь оставляли свои рецепты, они делились с местными жителями», — рассказал Каленик.

Он вспомнил про этноэкспедицию по белорусским местам, где у бабушек спрашивали рецепты их бабушек. По его словам, удалось найти уникальные вещи.

«У нас лазанья была своя, только называлась лазанка. На блинах она готовилась. Благодаря французам к нам пришла идея и мода на крем-супы. Они назывались подколодкой, потому что колодой давилась картошка. Она варилась, давилась в пюре и добавлялась в суп сваренный и перемешивалась. Получалось как крем-суп», — пояснил он.

Каленик также пояснил, что можно считать настоящим белорусским блюдом. По его словам, это точно не драники, а сырники, потому что драники — это привезенное блюдо («производное от немецких рёсти»), а «сырники мы делали всю жизнь».

«Они были разной формы. И шариками их делали, и плоскими, и это очень вкусно, и рецепт уходит. Мы начинаем добавлять муку в творог, чтобы он не растекался. Утерян какой-то шаг и пытаются сделать попроще. А ведь все просто: нам нужно творог слегка нагреть возле печки, как делали наши бабушки. Они вешали его на печку, сыворотка выделялась, они ее выжимали, использовали ее дальше, а в этот творог добавляли яйцо, сахар, потом чуть позже — ванилин, мак, изюм», — рассказал Каленик.

Он добавил, что раньше сырники жарили в печи, и они не растекались.

Шеф-повар подчеркнул «это наше блюдо», и его знают туристы, и все хотят утром сырники.