В Часовом Яру оккупантов ликвидировали прямо в коллекторной трубе 3 7.06.2024, 8:20

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Россияне прорывались в тыл ВСУ, как в Авдеевке.

Бойцы ударной группы «Черный лебедь» 225-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины заметили, что россияне хотят использовать коллекторную трубу в Часовом Яру для того, чтобы зайти в тыл к украинским защитникам. Об этом сообщила ударная группа «Черный лебедь».

«Как видите, по состоянию трубы, работаем минометами и сбросами, методично превращая трубу в коллективную могилу», — говорится в сообщении.

В украинском подразделении уточнили, что таким образом российские оккупанты пытались повторить опыт Авдеевки, ведь тогда они также использовали коллекторную трубу, чтобы попасть в украинский тыл. Это, по словам бойцов ВСУ, имело тяжелые последствия для обороны города.

«Миномет пробивает конструкцию, а мы с высоты в 200-250 метров постоянно держим трубу под огневым контролем, метко сбрасываем сюрпризы любителям походить по лайну. Судя по перехватам, работаем успешно», — отметили в «Черном лебеде».

Украинские защитники также опубликовали видео самого уничтожения оккупантов. На нем с помощью тепловизионных датчиков видно, где именно находились россияне в трубе. После этого в место их скопления прилетело сразу три снаряда, два из них — в одну и ту же точку, что свидетельствует о профессионализме украинских защитников.