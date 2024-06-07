Путин случайно проговорился о реальных потерях РФ 4 7.06.2024, 8:37

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И, похоже, сказал правду.

Путин сказал, что российские войска теряют в Украине по 20 000 человек ежемесячно. И это цифра примерно равна тому количеству новых военнослужащих, которых Россия генерирует каждый месяц.

На полях ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума), Путин во время встречи с представителями СМИ сделал несколько интересных заявлений. И, кроме прочего, сообщил, что примерно 5 000 российских военнослужащих погибают во время войны в Украине каждый месяц. И это похоже на правду, так как, исходя из стандартного соотношения раненых к убитым как три к одному, получается, что тогда примерно 15 000 российских военнослужащих получают ранения. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

ISW не может подтвердить озвученную Путиным цифру потерь, однако эта цифра совпадает с нижней границей украинских сообщений о российских потерях.

15 января 2024 года заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что Россия вербует около 30 000 человек в месяц.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил 2 мая, что российские войска теряют от 25 000 до 30 000 убитыми и ранеными ежемесячно.

Руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета при Министерстве обороны (МО) России Руслан Пухов в середине апреля 2024 года также утверждал, что нынешние российские усилия по мобилизации генерируют примерно 30 000 новых военнослужащих ежемесячно.

ISW отмечает, что в последние месяцы ВС РФ создали более устойчивый аппарат формирования сил для текущих наступательных операций и активизировали усилия по созданию резервов оперативного и стратегического уровня.

Россияне использовали свою инициативу на всем театре военных действий в Украине, чтобы диктовать темп боевых действий в последние месяцы, который привел бы к потерям, примерно равным или немного меньшим, чем количество вновь сформированных сил.

Это позволило российским войскам немедленно восполнять потери на линии фронта и сохранить общий темп наступления в Украине, но наложило ограничения на темп наступления на каждом отдельно взятом направлении.

Россиянам удалось создать более менее устойчивый аппарат генерации сил для текущих наступательных операций и они активизировали усилия по созданию резервов оперативного и стратегического уровня.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в начале мая 2024 года заявил, что российские войска намерены сформировать еще около 100 000 человек личного состава для использования в наступательных операциях в июне и июле этого года и еще 300 000 человек к концу 2024 года.

В Институте считают, что России, скорее всего, будет далеко до этого уровня. А плохо обученные и оснащенные российские резервы оперативного и стратегического уровня вряд ли будут готовы действовать в качестве сил прорыва первого эшелона или сил второго эшелона, способных проводить крупномасштабные нападения в 2024 году, если ВСУ имеют все необходимое, чтобы им противостоять.