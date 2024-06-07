Сколько сейчас стоит дом на Нарочи? 7.06.2024, 8:45

Подборка недвижимости от «бюджета» до «люкса».

Озеро Нарочь славится своими живописными видами, чистой водой, лесами и песчаными пляжами. Каждый год сюда приезжает множество туристов. Если же хотите продлить отдых и иметь собственное гнездышко, расположенное недалеко от озера, то обязательно посмотрите эту подборку. Myfin.by выбрал на агрегаторах объявлений по поиску жилья 10 коттеджей и домов на любой бюджет.

Дом с печным отоплением за 14 700 долларов

Бюджетный вариант для тех, кто хочет жить недалеко от курортной зоны, но не готов платить большие деньги. Небольшой бревенчатый дом был построен в 1970 году. Его общая площадь составляет 56,2 кв. м, а участок — 19,77 сотки. Ремонт давно не проводился, поэтому об этом нужно будет позаботиться новому владельцу. В доме есть электричество, отопление — печное, а воду можно набрать из колодца.

На участке растут плодовые деревья и кустарники. Рядом расположены магазины, школы, церковь. До курортного поселка Нарочь — 3,5 км. В объявлении отмечается, что для реального покупателя итоговая цена может быть снижена.

Дом за 18 000 долларов

Общая площадь бревенчатого дома составляет 47,7 кв. м, а участок — 20,83 сотки. Построено здание было в 1950 году, поэтому требует восстановления и ремонта. В доме есть свет, газ — на участке, центральное водоснабжение и канализация — на улице.

На территории расположены 3 деревянные хозяйственные постройки. Недалеко от дома есть магазины и церковь. До курортного поселка Нарочь, где есть кафе, парки и пляжная зона, — 3,5 км.

Дом за 52 000 долларов

Дом построен в 1986 году, общая площадь составляет 88,6 кв. м, а участок — 12,5 сотки. В доме расположены кухня, санузел, гостиная, три спальни и веранда. Часть мебели достанется новому владельцу. В дом проведен газ, водоснабжение — центральный водопровод. Подключены телефон и интернет.

На участке растут плодово-ягодные деревья, есть огород и новая теплица. Также будущим владельцам достанется двухэтажный гараж со смотровой ямой. Имеется большой вольер для собак, летние курятники и сарай.

Дом за 64 990 долларов

Уютный одноэтажный коттедж расположен на территории Нарочанского национального парка. Деревянный дом построен в 2020 году, его общая площадь составляет 78,7 кв. м, а участок — 24,08 сотки. В коттедже две спальни, санузел, терраса. Отопление — электрическое, водоснабжение — центральное.

На территории расположены хозяйственные постройки, гостевой дом и баня. На участке растут плодовые и ягодные деревья. Рядом — живописный лес, в пешей доступности находится озеро. Дом продается с апреля 2024 года, его цена за это время успела снизиться на 4910 долларов.

Дом за 77 000 долларов

Следующий одноэтажный дом в подборке был построен в 2008 году. Его общая площадь составляет 103 кв. м, а участок — 15 соток. В доме электрическое отопление, вода — центральный водопровод, есть электроснабжение.

В доме расположены кухня, зал, мини-гардеробная, детская, большой санузел. Есть подогрев полов в ванной комнате. На улице находится санузел, небольшой бокс для хранения вещей и беседка. Есть и терраса, на которой можно приятно проводить время. Живописное озеро расположено в пешей доступности от дома.

Коттедж за 85 900 долларов

Просторный двухэтажный коттедж был построен в прошлом году. Его общая площадь — 124,2 кв. м, а участок — 15 соток. Деревянный дом находится недалеко от озера, поэтому живописные виды новым владельцам обеспечены. В доме есть электричество, водоснабжение — центральное.

На первом этаже находится кухня-гостиная и санузел, на втором — две спальни и гостевая комната. В шаговой доступности от дома есть магазины, рынок, школа. До Минска можно доехать на автобусе или маршрутке. Дом продается с апреля этого года, цена за это время стала ниже на 9000 долларов.

Усадьба за 94 000 долларов

Двухэтажный деревянный дом построен в 2014 году. До озера Нарочь можно быстро добраться — всего 1,5 км. Дом полностью готов к круглогодичному проживанию. Общая площадь коттеджа — 187 кв. м, а участок — 17,5 сотки. Все коммуникации разведены по дому, есть газовый котел, который греет воду и обеспечивает отопление дома.

В пешей доступности находятся магазины, амбулатория, церковь, кафе, детский сад, школа и многое другое. Отдельный бонус — собственная баня на дровах, которая достанется новому владельцу. Дом выставлен на продажу в марте этого года, за это время стоимость снизилась на 5000 долларов.

Коттедж за 155 000 долларов

Деревянный коттедж, построенный в 2003 году, расположен в 400 метрах от озера. Двухэтажный дом готов к проживанию — есть вся необходимая мебель и техника. В коттедже расположены 6 жилых комнат, 2 ванные и 2 туалета, кухня. На территории находятся баня, гараж для 3 машин, беседка.

Общая площадь дома — 260 кв. м, а участок — 50 соток. Отопление — котел на жидком топливе, газ подведен к дому, вода — скважина и колодцы. На участке есть собственный пруд. Дом продается с 2022 года, и за это время цена значительно менялась — в последний раз стоимость повысилась на $ 25 000.

Коттедж за 210 000 долларов

Еще один достойный вариант для тех, кто хочет жить рядом с озерами. Просторный двухэтажный коттедж построен в 2022 году. Площадь кирпичного дома — 343,7 кв. м, а участок — 14 соток. На первом этаже расположены кухня, 2 санузла и 3 жилые комнаты. На втором этаже — 3 санузла и 5 жилых комнат. Также есть подвальный этаж и гараж.

В дом проведены все необходимые коммуникации: центральное водоснабжение, газоснабжение, электричество. Периметр участка огорожен забором. До центра города, где есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни, нужно проехать 15 минут на общественном транспорте.

Коттедж за 249 900 долларов

Дом для тех, кто всегда мечтал жить рядом с озером. Буквально несколько шагов — и уже находитесь на берегу Нарочи. Общая площадь деревянного дома — 130,3 кв. м, участок небольшой — всего 7,65 сотки. Бревенчатый дом был построен в 2002 году, однако в 2023 году проводилась его реконструкция. В доме есть необходимые коммуникации: электричество, природный газ, отопление — печное, вода — из колодца.

На участке расположены баня и гараж, которые также достанутся новому владельцу. Дом продается с середины мая, и за это время цена стала ниже на $ 100. В пешей доступности находится культурный комплекс «Наносы», в котором есть кафе, пляж, конный клуб и многое другое.

Какой дом можно купить рядом с озером Нарочь?

Летний сезон уже начался, и сейчас активно выставляются на продажу дома, которые находятся рядом с озерами. Цена будет зависеть, прежде всего, от состояния и возраста самой постройки — можно купить и за 14 700 долларов. Правда, придется вложить крупную сумму в ремонт. Если планируете покупку двухэтажного просторного коттеджа, то цены стартуют от 77 000 долларов.