Старина Джо добил кремлевских пропагандистов Телеграм-канал «СерпомПо»

7.06.2024, 8:58

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В России такого не видали.

Пропагандист Песков и его коллеги по цеху «скакали и играли» на новости об обвинительном приговоре Трампу. Пресс-порученец Путина объявил: «В целом если говорить про Трампа, то, что там идет просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно».

Но американский «враг» оказался коварным. Едва Песков и сослуживцы «расчехлились», из Америки «прилетело» - пришли новости о суде над Хантером Байденом, сыном президента Америки. Ему грозит 25 лет тюрьмы.

Вот же кошмарная страна, где сына действующего президента могут судить. Какой ужас! В России такого не видали.

Сегодня старина Джо добил кремлевских пропагандистов. Он выразил поддержку своему сыну, но сказал, что если приговор будет обвинительным, то он примет это решение суда и не станет помиловать своего сына.

Это нокаут всей кремлевской пропаганде с ее тезисом о политических репрессиях против «крошки Трампа» и американском «либеральном фашизме».

Телеграм-канал «СерпомПо»