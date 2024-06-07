В США создали золотую Tesla Cybertruck 7.06.2024, 9:09

Позолоту наносили методом электролиза.

Тюнинг Tesla Cybertruck набирает популярность и местами бывает очень нестандартным. К примеру, недавно в США появился золотой электропикап. Видеоролик о его создании опубликовали на Youtube-канале JerryRigEverything.

Электромобиль Tesla Cybertruck решили покрыть 24-каратным золотом и оказалось, что эта задача не из простых из-за главной особенности авто — его кузов из неокрашенной стали.

Сначала кузовные панели пришлось почистить и обработать специальной кислотой — она позволила позолоте «проникнуть» через верхние слои стали таким образом, что они потом не заржавеют.

Саму позолоту наносили методом электролиза — так же, как производится оцинковка кузова. Золотом пикап Tesla Cybertruck покрывали три человека в течение четырех дней. Затем на кузов нанесли специальное защитное покрытие, которое способно затягиваться самостоятельно.

Всего на проект потратили 60 000 долларов. Напомним, что сейчас электромобиль Tesla Cybertruck стоит от 81 900 долларов.