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В Беларуси запретили сказки Пушкина

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  • 7.06.2024, 9:26
  • 7,268
В Беларуси запретили сказки Пушкина

А также книги «Тимур и его команда» и «Приключения Гулливера».

Книги для детей младшего школьного возраста, которые не соответствуют требованиям техрегламента Таможенного союза по безопасности, обнаружили в продаже у индивидуального предпринимателя из Бобруйска сотрудники Могилевской областная инспекции Госстандарта.

ИП продавал книги «Гулливер в стране лилипутов» Джонатана Свифта, «Сказки» Александра Пушкина и «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара. Эксперты выяснили, что кегль основного шрифта в книгах был значительно меньше нормы, установленной для детской литературы.

Детские издания выпустило ООО «Симбат». Тираж был отпечатан в России на Ярославском полиграфическом комбинате.

Госстандарт отозвал из обращения эти книги, а также запретил их ввозить и продавать.

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