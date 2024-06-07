Гаага может выдать ордеры на арест Медведева, Соловьева и Симоньян 7.06.2024, 9:34

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Этого потребовала Международная федерация за права человека.

Международная федерация за права человека (FIDH) потребовала от Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдать ордеры на арест председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и российских пропагандистов. Об этом говорится в заявлении организации.

В частности, правозащитники предлагают привлечь к ответственности пропагандиста Владимира Соловьева, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, главу медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и телеведущего Сергея Мардана.

Также они возложили ответственность за преследование украинцев с помощью языка ненависти на первого заместителя главы администрации президента РФ Алексея Громова, который курирует государственную пропаганду на российском телевидении.

Как отмечают в FIDH, пропагандисты способствуют военным преступлениям России, распространяя ненависть к мирным жителям Украины. «Каждый день украинцы гибнут под российскими бомбами. Мирных украинцев в оккупации задерживают и пытают, украинских детей депортируют в Россию. <…> Эти серьезные нарушения прав человека были бы невозможны без дегуманизирующей кампании российских пропагандистов, которые так же виновны, как и те, кто нажимает на курок, убивая украинских мирных жителей», — подчеркнула вице-президент FIDH Александра Матвейчук.

Правозащитники проанализировали более двух тысяч видеозаписей с высказываниями российских пропагандистов, которые они сделали после начала войны против Украины, и выявили порядка 300 заявлений, подходящих под определение «язык ненависти» в отношении украинцев. По мнению правозащитников, действия российских пропагандистов можно квалифицировать как преступление против человечности. Результаты своего исследования FIDH направила в офис прокурора МУС, отметили в организации.

В марте прошлого года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.